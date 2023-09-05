Во вторник, 5 сентября, состоялась жеребьевка квалификации Юношеской Лиги УЕФА в Пути чемпионов. Результаты читайте на "Футболе 24".

Жеребьевка квалификации Юношеской Лиги УЕФА 2023/24 в Пути чемпионов стартовала в 14:30 по Киеву в швейцарском Ньоне. Украину в этой сетке представляет Рух U-19. Есть еще Шахтер, играющий в другом потоке – Пути Лиги чемпионов, где предусмотрен групповой турнир. Шахтер U-19, как и взрослая команда, будет противостоять Барселоне, Порту и Антверпену.

Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов 2023/24.

В жеребьевке приняли участие 32 команды, которые были поделены на 4 группы. Команды из Украины и Белоруссии сыграть между собой не могли. По итогам двух раундов определятся 8 участников плей-офф Юношеской Лиги УЕФА 2023/24.

Рух в первом раунде сыграет против команды Сараево. Если украинцы пройдут этот барьер, то во втором раунде будут противостоять победителю пары Фамаликан (Португалия) – Митьюлланд (Дания).

Результаты жеребьевки первого раунда Юношеской Лиги УЕФА:

Лех Познань – Нант

Пафос – Жилина

Рух – Сараево

Маккаби Хайфа – Спарта Прага

АЗ – Клайпеда

Мальме – ХИК

Мольде – Хэмилтон Академикал

Фамаликан – Митьюлланд

Туран – Шериф

Университет Крайова – Партизан

Олимпиакос – Лечче

Динамо Минск – Лудогорец

Марибор – Майнц

Гент – Базель

Динамо Загреб – Истанбул Башакшехир

Габала – Академия Пушкаша.

Результаты жеребьевки второго раунда Юношеской Лиги УЕФА:

Матчи будут сыграны 4 и 25 октября. Поединки второго раунда пройдут 8 и 29 ноября.

В сезоне 2022/23 Рух выиграл чемпионат Украины U-19, благодаря чему снова получил право выступать в Юношеской лиге УЕФА. В прошлогоднем розыгрыше евротурнира "желто-черные" дошли до стадии 1/8 финала, выбив Заглембе, Галатасарай и Интер. Роковым барьером для молодежи Руха стал Милан.

Напомним, победителем Юношеской Лиги УЕФА 2022/23 стал нидерландский АЗ, который в финале разбил Хайдук со счетом 5:0.

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