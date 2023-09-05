Результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА – Рух и другие команды узнали соперников
Во вторник, 5 сентября, состоялась жеребьевка квалификации Юношеской Лиги УЕФА в Пути чемпионов. Результаты читайте на "Футболе 24".
Жеребьевка квалификации Юношеской Лиги УЕФА 2023/24 в Пути чемпионов стартовала в 14:30 по Киеву в швейцарском Ньоне. Украину в этой сетке представляет Рух U-19. Есть еще Шахтер, играющий в другом потоке – Пути Лиги чемпионов, где предусмотрен групповой турнир. Шахтер U-19, как и взрослая команда, будет противостоять Барселоне, Порту и Антверпену.
Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов 2023/24.
В жеребьевке приняли участие 32 команды, которые были поделены на 4 группы. Команды из Украины и Белоруссии сыграть между собой не могли. По итогам двух раундов определятся 8 участников плей-офф Юношеской Лиги УЕФА 2023/24.
Рух в первом раунде сыграет против команды Сараево. Если украинцы пройдут этот барьер, то во втором раунде будут противостоять победителю пары Фамаликан (Португалия) – Митьюлланд (Дания).
Результаты жеребьевки первого раунда Юношеской Лиги УЕФА:
Лех Познань – Нант
Пафос – Жилина
Рух – Сараево
Маккаби Хайфа – Спарта Прага
АЗ – Клайпеда
Мальме – ХИК
Мольде – Хэмилтон Академикал
Фамаликан – Митьюлланд
Туран – Шериф
Университет Крайова – Партизан
Олимпиакос – Лечче
Динамо Минск – Лудогорец
Марибор – Майнц
Гент – Базель
Динамо Загреб – Истанбул Башакшехир
Габала – Академия Пушкаша.
Результаты жеребьевки второго раунда Юношеской Лиги УЕФА:
Матчи будут сыграны 4 и 25 октября. Поединки второго раунда пройдут 8 и 29 ноября.
В сезоне 2022/23 Рух выиграл чемпионат Украины U-19, благодаря чему снова получил право выступать в Юношеской лиге УЕФА. В прошлогоднем розыгрыше евротурнира "желто-черные" дошли до стадии 1/8 финала, выбив Заглембе, Галатасарай и Интер. Роковым барьером для молодежи Руха стал Милан.
Напомним, победителем Юношеской Лиги УЕФА 2022/23 стал нидерландский АЗ, который в финале разбил Хайдук со счетом 5:0.
Новая история с Барсой, кризисный Порту и бельгийский "сюрприз": какой будет борьба Шахтера за плей-офф ЛЧ