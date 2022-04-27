"Прекрасный матч. Обе команды показали высокое качество, футболисты проявили характер. Результат как результат, мы победили. Теперь отдых, Лидс и поездка в Испанию, где постараемся повторить положительный результат. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно пройти массу испытаний.

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Нам многое удалось. К сожалению, пропустили слишком много и сами не сумели забить больше, но впереди еще один матч. Мы позволяли Реалу возвращаться в игру, потому что нервничали. Обычно играем более спокойно и не сталкиваемся с таким мощным прессингом.

Я не буду жаловаться ни на итоговый счет, ни на нашу игру. Напротив – я горжусь таким уровнем футбола. Смелая работа с мячом и выполнение каждого задания. Мои футболисты сделали все от себя зависящее", – цитирует Пепа Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

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