"Прекрасний матч. Обидві команди показали високу якість, футболісти проявили характер. Результат як результат, ми перемогли. Тепер відпочинок, Лідс і поїздка в Іспанію, де постараємося повторити позитивний результат. Щоб виграти Лігу чемпіонів, треба пройти масу випробувань.

Манчестер Сіті – Реал – 4:3 – відео голів і огляд матчу

Нам чимало всього вдалося. На жаль, пропустили забагато і самі не зуміли забити більше, але попереду ще один матч. Ми дозволяли Реалу повертатися в гру, бо нервували. Зазвичай граємо спокійніше і не стикаємося з таким потужним пресингом.

Я не скаржитимусь ні на підсумковий рахунок, ні на нашу гру. Навпаки – я пишаюся таким рівнем футболу. Смілива робота з м'ячем і виконання кожного завдання. Мої футболісти зробили все від себе залежне", – цитує Пепа Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

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