Ребров скоро станет самым перспективным тренером Европы, – Андронов

Журналист Алексей Андронов в восторге от работы наставника Ференцвароша Сергея Реброва по мотивам матча ЛЧ против Селтика (2:1).

"Сергей Ребров с одного из самых перспективных молодых тренеров Европы скоро станет самым.

Ребров – о победе над Селтиком: Мы играли против сильнейшего нашего соперника

На выезде победили Селтик. Ференцварошу остается совсем немного до Лиги чемпионов. Очень рад за преданного футболу и достойного человека и его команду!

P. S. Речь о тех тренерах, кто не в топ-чемпионатах", – написал Андронов в своем Telegram- канале.

Напомним, жеребьевка следующего этапа квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа, тогда своего соперника узнает и киевское Динамо.

Лига чемпионов: Ребров выбил Селтик, Динамо узнало всех потенциальных соперников в 3 раунде, Милевский и Ко идут дальше