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Ребров – о победе над Селтиком: Мы играли против сильнейшего нашего соперника

08:56 - Читати українською
Ребров – о победе над Селтиком: Мы играли против сильнейшего нашего соперника
Сергей Ребров / Фото ФК Ференцварош

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров признался, как его подопечным удалось одолеть Селтик в Лиге чемпионов (2:1).

 

"Мы играли с нашим сильнейшим соперником в еврокубках на данный момент. Все шло по плану. Конечно, может, соперник недостаточно часто пробивал, он больше владел мячом. Но в матче важно не владение мячом, а то, кто сколько голов забьет.

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Мы знали, что соперник планирует построить определенные коридоры, мы хотели их закрыть. В первом тайме мы много защищались, а во втором были очень организованы. Мы забили Селтику два гола с 3-4 ударов, но нельзя сказать, что слабостью шотландского чемпиона есть защита.

Мы пытались сыграть на контратаках, ведь у нас есть быстрые игроки. Все знают о Токмака, насколько он быстр. И он пользуется этим в голевых ситуациях. Мне очень понравилось, как мы построили наши атаки. Мы боролись с очень сильным соперником, и я доволен результатом", – цитирует Реброва официальный сайт венгерского клуба.

Напомним, жеребьевка следующего этапа квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа, тогда своего соперника узнает и киевское Динамо.

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Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Лига чемпионов Сергей Сергей Ребров Селтик - Ференцварош Селтик Селтик
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