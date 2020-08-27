Ребров – о победе над Селтиком: Мы играли против сильнейшего нашего соперника

"Мы играли с нашим сильнейшим соперником в еврокубках на данный момент. Все шло по плану. Конечно, может, соперник недостаточно часто пробивал, он больше владел мячом. Но в матче важно не владение мячом, а то, кто сколько голов забьет.

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Мы знали, что соперник планирует построить определенные коридоры, мы хотели их закрыть. В первом тайме мы много защищались, а во втором были очень организованы. Мы забили Селтику два гола с 3-4 ударов, но нельзя сказать, что слабостью шотландского чемпиона есть защита.

Мы пытались сыграть на контратаках, ведь у нас есть быстрые игроки. Все знают о Токмака, насколько он быстр. И он пользуется этим в голевых ситуациях. Мне очень понравилось, как мы построили наши атаки. Мы боролись с очень сильным соперником, и я доволен результатом", – цитирует Реброва официальный сайт венгерского клуба.

Напомним, жеребьевка следующего этапа квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа, тогда своего соперника узнает и киевское Динамо.

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