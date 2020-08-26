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ЛЧ, квалификация: АЗ одолел Викторию и стал потенциальным соперником Динамо, команды украинцев покинули турнир

20:52 - Читати українською
ЛЧ, квалификация: АЗ одолел Викторию и стал потенциальным соперником Динамо, команды украинцев покинули турнир
Динамо узнало потенциальных соперников в третьем раунде ЛЧ / АЗ

В среду, 26 августа, проходят поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21. Результаты матчей – в этой новости на "футбол 24".

Лига чемпионов 2020/21. Второй квалификационный раунд

АЗ – Виктория Плзень – 3:1

Голы: Копмайнерс, 90+5 (пен), Гудмундссон, 98, 118 – Лимберски, 78

Карабах – Шериф – 2:1

Голы: Матич, 22 (пен), Эмрели, 63 – Кастанеда, 78

Удаление: Абанг, 37 (Шериф)

Целе – Мольде – 1:2

Голы: Лотрич, 38 – Хуссейн, 57, Джеймс, 74

Судува – Маккабі Тель-Авів – 0:3

Голы: Рикан, 30, Блекман, 73, Давидзада, 90+2

Локомотива – Рапид Вена – начало в 20:00

Лудогорец – Митьюлланд – начало в 20:30

Динамо Брест – Сараево – начало в 21:00

Легия – Омония – начало в 21:00

ЧФР Клуж – Динамо Загреб – начало в 21:00

Янг Бойз – Клаксвик – начало в 21:15

Селтик – Ференцварош – начало в 21:45

Программу игрового дня открыли АЗ Алкмаар и чешский Виктория. Гости открыли счет на 78-й минуте. Давид Лимберски удачно приложился к мячу с линии штрафной поразил дальний нижний угол ворот АЗ. Хозяева отыгрались лишь в компенсированное время фактически в последней атаке, реализовав пенальти.

Поединок перешел в экстра-тайм, в котором фортуна улыбнулась голландцам. Гудмундссон реализовал выход один на один, а на последних минутах он же оформил дубль. Таким образом, именно АЗ стал потенциальным оппонентом Динамо в третьем раунде квалификации.

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Судува и Шериф, за которые играют украинцы Евгений Ефремов и Андрей Близниченко соответственно, завершили свой путь в ЛЧ. Литовская команда уступила Маккаби Тель-Авив, а украинский защитник отыграл первый тайм. Шериф на выезде проиграл Карабаху – Близниченко на поле так и не появился. Вылетел и словенский Целе, который проиграл Мольде, хотя вел в счете после первого тайма.

Заметим, что команды, которые проиграли на этой стадии ЛЧ, продолжат борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Команды-победители узнают своих соперников в следующем раунде Лиги чемпионов 31 августа – именно тогда своего оппонента получит и киевское Динамо. Команда Мирчи Луческу будет сеяной в компании с Гентом и Бенфикой – с этими клубами киевляне точно не встретятся.

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