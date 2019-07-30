Ребров рассказал, что станет главным фактором для Ференцвароша в ответном матче квалификации ЛЧ против Валлетты

Украинский специалист поделился мнением о гостевой игре против представителя Мальты.

"Я всегда говорю своим игрокам, что это Лига чемпионов, мы играем с лучшей командой другой страны, и мы ни в чем не можем быть уверены.

Пока мы только на полпути этой дуэли, поэтому должны сосредоточиться на второй части. Наше преимущество в два мяча ничего не значит. Валлетта – агрессивная команда, но я был удивлен, что в первом матче они играли не так, как я ожидал.

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Стартовый состав? Это в значительной степени уже в моей голове, но я не могу сказать вам слишком многого, потому что это облегчит жизнь нашему сопернику. Главное – сыграть в свой футбол и больше сосредоточиться на обороне", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, в домашнем матче венгерский клуб одержал победу со счетом 3:1.

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