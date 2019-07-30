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Ребров розповів, що стане головним фактором для Ференцвароша у матчі-відповіді кваліфікації ЛЧ проти Валлетти

15:51 395 Читать на русском
Ребров розповів, що стане головним фактором для Ференцвароша у матчі-відповіді кваліфікації ЛЧ проти Валлетти
Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Український фахівець поділився думкою щодо гостьової гри проти представника Мальти.

 

"Я завжди кажу своїм гравцям, що це Ліга чемпіонів, ми граємо з найкращою командою іншої країни, і ми ні в чому не можемо бути впевнені.

Поки ми тільки на половині дороги цієї дуелі, тому повинні зосередитися на другій частині. Наша перевага в два м'ячі нічого не означає. Валлетта – агресивна команда, але я був здивований, що в першому матчі вони грали не так, як я очікував.

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Стартовий склад? Це в значній мірі вже в моїй голові, але я не можу сказати вам занадто багато, тому що це полегшить життя нашому супернику. Головне – зіграти в свій футбол і більше зосередитися на обороні", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, у домашньому матчі угорський клуб здобув перемогу з рахунком 3:1.

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Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Сергій Ребров Сергій Ребров Валлетта - Ференцварош
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