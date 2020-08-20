Ребров прокомментировал выход своего Ференцвароша в следующий раунд Лиги чемпионов

"На таком уровне всегда сложно играть, особенно если ты раньше не играл против соперника. Конечно, мы знали, что Юргорден доминировал в чемпионате своей страны, а также очень тщательно проанализировали игру шведов. Плюс оппонент помог нам с мотивацией, заявив, что они рады, получив Фради при жеребьевке. Это было дополнительной мотивацией для ребят.

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Я горжусь футболистами и рад, что мы подарили огромное удовольствие болельщикам. Также следует отметить, что хотя мы и доминировали, шведы были очень сильными физически, поэтому сегодня был сложный матч.

Сейчас можно немного отпраздновать, но это был только первый шаг, мы должны сосредоточиться на следующем матче против Селтика. Мы должны быть сильными, в матче может произойти все, но нужно не бояться. Мы заслужили быть в Лиге чемпионов, к следующему матчу будем относиться очень серьезно", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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