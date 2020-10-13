"Наблюдал за этими командами и раньше. Всегда смотрю встречи Барселоны и Динамо. Меньше слежу за Ювентусом, но смотрю матчи Манчестер Сити, Ливерпуль, Аталанты.

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При подготовке к таким соперников мне не нужно это делать так, как это было против Мольде. Все знают, как играют эти команды, но никто не знает, как им противостоять. Никто не знает, как играть против Ливерпуля, но, например, Астон Вилла нашла способ.

Игрокам нужно показать сильные и возможные слабые стороны команд. Не нужно бояться, надо выходить на матч уверенными, тогда сможем достойно представлять венгерский футбол. Рад, что лучшие команды Европы смогут приехать в Будапешт.

Мы будем основательно подготовлены, но все знают, на что способны Месси и Роналду. К счастью, на поле не один, а одиннадцать футболистов. Это большое событие для всей страны, фанаты будут в восторге", – приводит слова Реброва Origo.

Напомним, Ференцварош будет противостоять Ювентусу, Барселоне и Динамо в группе G Лиги чемпионов. Подопечные Реброва начнут выездным поединком с каталонцами уже 20 октября.

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