"После окончания карьеры игрока я начал учиться. И я понял, что с каждым днем ​​у меня растет страсть к тренерской работе, поэтому решение стать наставником я принял автоматически.

Динамо – Ювентус: матч Лиги чемпионов может состояться без зрителей

Мне посчастливилось работать с замечательными тренерами. Начиная с Луческу, который был в Брешии. Он был маэстро. Липпи, Анчелотти, Конте, Аллегри... Мне удалось поработать с лучшими. Я постараюсь взять что-то от каждого из них", – цитирует Пирло официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ювентус и Динамо встретятся в рамках группового этапа Лиги чемпионов, первый матч состоится в Киеве уже 20 октября.

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