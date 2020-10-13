"Спостерігав за цими командами і раніше. Завжди дивлюся зустрічі Барселони і Динамо. Менше стежу за Ювентусом, але дивлюся матчі Манчестер Сіті, Ліверпуля, Аталанти.

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При підготовці до таких суперників мені не потрібно це робити так, як це було проти Мольде. Всі знають, як грають ці команди, але ніхто не знає, як їм протистояти. Ніхто не знає, як грати проти Ліверпуля, але, наприклад, Астон Вілла знайшла спосіб.

Гравцям потрібно показати сильні і можливі слабкі сторони команд. Не потрібно боятися, треба виходити на матч впевненими, тоді зможемо гідно представляти угорський футбол. Радий, що найкращі команди Європи зможуть приїхати в Будапешт.

Ми будемо грунтовно підготовлені, але всі знають, на що здатні Мессі і Роналду. На щастя, на полі не один, а одинадцять футболістів. Це велика подія для всієї країни, фанати будуть в захваті", – наводить слова Реброва Origo.

Нагадаємо, Ференцварош протистоятиме Ювентусу, Барселоні та Динамо у групі G Ліги чемпіонів. Підопічні Реброва розпочнуть виїзним поєдинком із каталонцями вже 20 жовтня.

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