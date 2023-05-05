Український фахівець має чимало цікавих пропозицій з не однієї країни світу.

Сергій Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера грецького Олімпіакоса, повідомляє портал Sportowe Fakty.

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Пірейці досі залишаються без наставника – попередній керманич Мічел був звільнений на початку квітня у зв'язку з незадовільними результатами. Нині Олімпіакос йде третім у турнірній таблиці чемпіонату Греції, відстаючи у боротьбі за Лігу чемпіонів від АЕКа та Панатінаїкоса на 10 очок.

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Серед конкурентів Реброва називають легенд Кальчо (Ернана Креспо та Дженнаро Гаттузо), іспанця Дієго Мартінеса, нідерландця Альфреда Схрьодера, а також поляка Марека Папшуна, який на чолі Ракува разом з українським вінгером Владиславом Кочергіним близький до чемпіонства Польщі.

Нагадаємо, Ребров нині тренує Аль-Айн. Очікують, що 48-річний фахівець найближчим часом мав би очолити збірну України, однак деякі ЗМІ запевняють, що наш земляк вже домовився про продовження контракту з еміратським клубом.

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