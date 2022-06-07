Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский подал это как свершившийся факт, однако журналист Дмитрий Ильченко приводит противоположные слова украинского специалиста.

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"Сергей Ребров опроверг информацию о будто бы уже состоявшемся продлении на год контракта с Аль-Айном, который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ. В то же время Ребров такой возможности в дальнейшем не исключил", – написал Ильченко в Instagram.

Напомним, действующий контракт Реброва истекает 30 июня, однако Аль-Айн стремится сохранить автора "золотого дубля".

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