"Я не могу утвердительно сказать, что Ребров собирается продлить контракт с Аль-Айном. Я знаю, что на него относительно недавно с предложениями выходили 2 клуба. Возможно, и не 2, но об этих я знаю точно. Это 2 клуба, которые регулярно играют в групповом турнире Лиги чемпионов.

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Но я также знаю, что Сергей ведет себя солидно. Он хочет доработать свой контракт с Аль-Айном до конца, а затем уже будет принимать решение о своем будущем. В последних комментариях Ребров сказал, что его позиция по сборной Украины не изменилась. То есть он еще раз подтвердил, что хотел бы возглавить нашу национальную сборную.

Но, по моей информации, ничего в переговорном процессе УАФ – Ребров не изменилось. До сих пор никакие документы не подписаны, поэтому финал этой истории неясен. Все может развернуться в любую сторону – продление контракта с Аль-Айном, подписание с кем-то из европейских клубов или подписание контракта с УАФ", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Заметим, что Ребров выступал в группе ЛЧ с Динамо и Ференцварошем, а киевлян даже выводил в 1/8 финала сезона 2015/16 (пока последний плей-офф для клуба).

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