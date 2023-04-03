"Я не можу ствердно сказати, що Ребров збирається продовжити контракт з Аль-Айном. Я знаю, що на нього відносно нещодавно з пропозиціями виходили 2 клуби. Можливо, й не 2, але про ці я знаю точно. Це 2 клуби, які регулярно грають у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Клуби європейські.

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Але я також знаю, що Сергій поводиться солідно. Він хоче допрацювати свій контракт з Аль-Айном до кінця, а після цього вже буде ухвалювати рішення про своє майбутнє. У останніх коментарях Ребров сказав, що його позиція по збірній України не змінилася. Тобто, він ще раз підтвердив, що хотів би очолити нашу національну збірну.

Але за моєю інформацією, нічого у переговорному процесі УАФ–Ребров не змінилося. Досі ніяких документів не підписано, тому фінал цієї історії незрозумілий. Все може розвернутися в будь-який бік – продовження контракту з Аль-Айном, підписання з кимось з європейських клубів або ж підписання контракту з УАФ", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

Зауважимо, що Ребров виступав у групі ЛЧ з Динамо та Ференцварошем, а киян навіть виводив у 1/8 фіналу сезону 2015/16 (наразі останній плей-офф для клубу).

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