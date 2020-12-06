Экс-защитник Шахтера и Динамо, а ныне футбольный эксперт Александр Сопко поделился ожиданиями от матчей украинских команд в заключительном туре самого престижного еврокубка.

"Обе команды подошли к последнему туру Лиги чемпионов в неплохом состоянии – по движению, созданию моментов, по настроению. Соперники у них, конечно, разные. Ференцварош – это не Интер. И задачи разные.

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Если Шахтер не выйдет из группы, провалом это не станет. Выступление "горняков" в Лиге чемпионов на данный момент – уже сюрприз (если вынести за скобки два матча с Боруссией М). Это же не шутки – дважды обыграть Реал!

А вот если Динамо не выполнит задачу и не выйдет в Лигу Европы – это будет провалом. Давление, конечно, будет мешать киевлянам в поединке с Ференцварошем. Во многом в матче с венграми решающим станет не только физическая и тактическая готовность, но и психология, ментальность!" – сказал Сопко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Динамо ждет решающий поединок с Ференцварошем за выход в Лигу Европы, а Шахтер в матче с Интером поборется за еврокубковую весну в Лиге чемпионов.

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