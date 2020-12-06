Ребров: Гра з Динамо буде надзвичайно важкою
10:44 - Читать на русском
Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров поділився очікуваннями від матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо.
"Гра з Динамо буде надзвичайно важкою. Це буде останній наш матч у Лізі чемпіонів. Ми готуємося до нього у повній концентрації", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.
"Ференцварош – це не Інтер": Сопко оцінив шанси Динамо та Шахтаря в останньому турі Ліги чемпіонів
Нагадаємо, уже 8 грудня у заключному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів аутсайдери групи G – Динамо та Ференцварош – розіграють між собою путівку у Лігу Європи. Початок зустрічі о 22:00.
Маріуполь – Динамо: Київ чекає Реброва з тривогою – вилучень мало, найкращий бомбардир УПЛ, натяки Луческу 4 гравцям
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter