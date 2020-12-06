"Гра з Динамо буде надзвичайно важкою. Це буде останній наш матч у Лізі чемпіонів. Ми готуємося до нього у повній концентрації", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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Нагадаємо, уже 8 грудня у заключному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів аутсайдери групи G – Динамо та Ференцварош – розіграють між собою путівку у Лігу Європи. Початок зустрічі о 22:00.

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