"Проблема Венгрии в уровне чемпионата. У венгерских футболистов хорошие качества, но когда они начинают выделяться – быстро переходят в другие чемпионаты, к примеру, Австрии или Германии.

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Я хотел бы сделать то, что сделал Лобановский с нами, но в Венгрии. Постепенно мы подпускаем к составу местных футболистов или молодежь, но нам не хватает конкуренции на позициях. Достичь этого уровня сложно, но мы пытаемся поменять мышление и сохранить талант.

Ференцварош – лучший клуб Венгрии. Он он не играл 25 лет в группе ЛЧ и ЛЕ. И того, и другого мы добились недавно, это хорошо для венгерского футбола. Футбол очень популярен в Венгрии. Мы всегда собираем полный стадион, хотя сейчас из-за коронавируса это невозможно", – цитирует Сергея AS.

Заметим, Ференцварош Реброва возглавляет турнирную таблицу венгерского чемпионата, а в Лиге чемпионов команду ждет поединок против Барселоны 20 октября, начало в 22:00.

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