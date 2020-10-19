"Проблема Угорщини в рівні чемпіонату. В угорських футболістів хороші якості, але коли вони починають виділятися, то швидко переходять в інші чемпіонати, наприклад, в Австрію або Німеччину.

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Я хотів би повторити те, що зробив Лобановський з нами в Динамо, але в Угорщині. Поступово ми підпускаємо до складу місцевих футболістів або молодь, але нам не вистачає конкуренції на позиціях. Досягти цього рівня складно, але ми намагаємося змінити мислення і зберегти талант.

Ференцварош – найкращий клуб Угорщини. Він не грав 25 років в групі ЛЧ і ЛЄ. Одного й іншого ми досягли нещодавно, це добре для угорського футболу. Футбол дуже популярний в Угорщині. Ми завжди збираємо повний стадіон, хоча зараз через коронавірус це неможливо", – цитує слова Сергія AS.

Зауважимо, наразі Ференцварош Реброва очолює турнірну таблицю угорського чемпіонату, а в Лізі чемпіонів на команду чекає поєдинок проти Барселони 20 жовтня, початок о 22:00.

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