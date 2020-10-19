"Вероятно, Месси может играть лучше, но он всем доволен, рад быть капитаном команды, он добавляет. Но у меня нет сомнений в его уровне, в следующих матчах он покажет себя. Гризманн хорошо понимает ситуацию. Он упорно работает, и единственное, что он может сделать, чтобы изменить положение – продолжать в том же духе.

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Дембеле в последнее время хорошо работает. В первом тайме матча с Хетафе он действительно часто терял мяч, но таков стиль его игры – играть узко и рисковать. Поэтому я сказал ему играть шире, и во втором тайме он был лучшим", – приводит слова Кумана Diario Sport.

Отметим, что Барселона встретится с Ференцварошем уже завтра, 20 октября, начало в 22:00.

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