Ребров – о матче с Динамо Загреб в Лиге чемпионов: Перед Валлеттой чувствовал себя более тревожно

Украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов накануне поединка в Лиге чемпионов против Динамо Загреб.

"Каждая команда, которая дошла до этого этапа, заслуживает того, чтобы здесь играть. Динамо – известная и популярная команда в Хорватии. Я рад, что мы находимся здесь, чтобы показать, насколько мы сильны.

"Некоторые фанаты удивляются, встречая меня в Венгрии, не все знают, что я тренирую Ференцварош", – Ребров

Это будет интересное противостояние. У Динамо сильная атака и хорошие нападающие. Мы уважаем их, но должны показать то, на что мы способны. У меня есть личный опыт игр против Хорватии, здесь всегда было много хороших игроков. Я знаю, что люди здесь любят футбол и создают отличную атмосферу, поэтому мне приятно находиться в Загребе.

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Я всегда нахожусь под давлением, чувствовал это перед матчами с Валлеттой. Тогда я был больше озабочен, чем сейчас. В футболе может случиться что угодно, поэтому мы работаем над тем, чтобы добраться как можно дальше", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.