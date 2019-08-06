Ребров – про матч з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів: Перед Валлеттою почувався більш стурбовано

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров відповів на питання журналістів напередодні поєдинку у Лізі чемпіонів проти Динамо Загреб.

"Кожна команда, яка дійшла до цього етапу, заслуговує на те, щоб тут грати. Динамо – відома і популярна команда в Хорватії. Я радий, що ми перебуваємо тут, щоб показати, наскільки ми сильні.

"Деякі фанати дивуються, зустрічаючи мене в Угорщині, не всі знають, що я треную Ференцварош", – Ребров

Це буде цікаве протистояння. У Динамо сильна атака і хороші нападники. Ми поважаємо їх, але повинні показати те, на що ми здатні. У мене є особистий досвід ігор проти Хорватії, тут завжди було багато хороших гравців. Я знаю, що люди тут люблять футбол і створюють відмінну атмосферу, тому мені приємно перебувати в Загребі.

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Я завжди перебуваю під тиском, відчував це перед матчами з Валлеттою. Тоді я був більше стурбований, ніж зараз. У футболі може трапитися що завгодно, тому ми працюємо над тим, щоб дістатися якомога далі", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.