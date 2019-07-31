toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРЬЯН ШВЕД ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР

Ференцварош хочет подписать еще двух игроков Шахтера

15:08 117 Читати українською
Ференцварош хочет подписать еще двух игроков Шахтера
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

Ференцварош настроен усилиться еще двумя игроками Шахтера – Андреем Тотовицким и Андреем Борячуком.

Форвард Шахтера Андрей Борячук и хавбек Андрей Тотовицкий могут продолжить карьеру в Ференцвароше. Речь идет об аренде украинских игроков чемпионом Венгрии, сообщает FootballHub.

Лига чемпионов 2019/20, квалификация: Ребров заменил украинца еще в первом тайме – наставник раскрыл причины

Сейчас окончательной договоренности еще нет, однако отмечается, что в трансфере обоих исполнителей заинтересован лично Сергей Ребров. К слову, ранее Ференцварош уже арендовал у Шахтера Алексадра Зубкова и Даниила Игнатенко. Также в составе венгров выступает Игорь Харатин.

Напомним, и Борячук, и Тотовицкий пока не заявлены на УПЛ 2019/20. Интересно, что Ференцварош хотел подписать Борячука еще раньше.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Динамо заплатит за Жерсона Родригеса 2 миллиона евро – киевляне уже согласовали с игроком личный контракт
00:20
1024
Теги
Трансферы Главное Венгрия Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Украинцы за рубежом Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий Шахтер Шахтер Ференцварош Ференцварош Андрей Борячук Андрей Борячук Сергей Ребров Сергей Ребров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
1
мин
Карпаты
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук