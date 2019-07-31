Ференцварош хочет подписать еще двух игроков Шахтера

Ференцварош настроен усилиться еще двумя игроками Шахтера – Андреем Тотовицким и Андреем Борячуком.

Форвард Шахтера Андрей Борячук и хавбек Андрей Тотовицкий могут продолжить карьеру в Ференцвароше. Речь идет об аренде украинских игроков чемпионом Венгрии, сообщает FootballHub.

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Сейчас окончательной договоренности еще нет, однако отмечается, что в трансфере обоих исполнителей заинтересован лично Сергей Ребров. К слову, ранее Ференцварош уже арендовал у Шахтера Алексадра Зубкова и Даниила Игнатенко. Также в составе венгров выступает Игорь Харатин.

Напомним, и Борячук, и Тотовицкий пока не заявлены на УПЛ 2019/20. Интересно, что Ференцварош хотел подписать Борячука еще раньше.

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