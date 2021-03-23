Реалу и Ливерпулю не придется искать дополнительный стадион для четвертьфинала Лиги чемпионов
Мадридский клуб сможет принять команду Юргена Клоппа на своей временно домашней арене.
Испанское правительство подтвердило, что отменит ограничения на поездки из Великобритании в конце марта. Соответственно матч Реал – Ливерпуль сможет состояться Мадриде на стадионе имени Альфредо Ди Стефано, сообщает Sky Sports.
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Напомним, ограничения в транспортном сообщении между Испанией и Великобританией сначала были введены в декабре 2020 года, сразу после того, как на территории Соединенного Королевства был обнаружен новый штамм COVID-19. По этой причине сразу несколько матчей английских команд в весенней стадии еврокубков проходили на нейтральных полях. В частности РБ Лейпциг и Ливерпуль оба раза играли на Ференц Пушкаш Арене в Венгрии.
Поскольку действие ограничений завершится 30 марта, то команды будут иметь возможность не искать дополнительное место проведения игры. Первый поединок между Реалом и Ливерпулем в рамках 1/4 финала запланирован на 6 апреля в Испании, а ответный матч состоится 14 апреля. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Порту или Челси.
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