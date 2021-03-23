Испанское правительство подтвердило, что отменит ограничения на поездки из Великобритании в конце марта. Соответственно матч Реал – Ливерпуль сможет состояться Мадриде на стадионе имени Альфредо Ди Стефано, сообщает Sky Sports.

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Напомним, ограничения в транспортном сообщении между Испанией и Великобританией сначала были введены в декабре 2020 года, сразу после того, как на территории Соединенного Королевства был обнаружен новый штамм COVID-19. По этой причине сразу несколько матчей английских команд в весенней стадии еврокубков проходили на нейтральных полях. В частности РБ Лейпциг и Ливерпуль оба раза играли на Ференц Пушкаш Арене в Венгрии.

Поскольку действие ограничений завершится 30 марта, то команды будут иметь возможность не искать дополнительное место проведения игры. Первый поединок между Реалом и Ливерпулем в рамках 1/4 финала запланирован на 6 апреля в Испании, а ответный матч состоится 14 апреля. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Порту или Челси.

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