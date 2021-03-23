Реалу та Ліверпулю не доведеться шукати додатковий стадіон для чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Мадридський клуб зможе прийняти команду Юргена Клоппа на своїй тимчасово домашній арені.
Іспанський уряд підтвердив, що скасує обмеження на поїздки з Великобританії в кінці березня. Відповідно матч Реал – Ліверпуль зможе відбутися в Мадриді на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано, повідомляє Sky Sports.
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Нагадаємо, обмеження в транспортному сполученні між Іспанією і Великобританією спочатку були введені в грудні 2020 року, відразу після того, як на території Сполученого Королівства був виявлений новий штам COVID-19. З цієї причини відразу кілька матчів англійських команд у весняній стадії єврокубків проходили на нейтральних полях. Зокрема РБ Лейпциг та Ліверпуль обидва рази грали на Ференц Пушкаш Арені в Угорщині.
Оскільки дія обмежень завершиться 30 березня, то команди матимуть можливість не шукати додаткове місце проведення гри. Перший поєдинок між Реалом та Ліверпулем в рамках 1/4 фіналу запланований на 6 квітня у Іспанії, а матч-відповідь відбудеться 14 квітня. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє або з Порту, або Челсі.
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