Іспанський уряд підтвердив, що скасує обмеження на поїздки з Великобританії в кінці березня. Відповідно матч Реал – Ліверпуль зможе відбутися в Мадриді на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано, повідомляє Sky Sports.

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Нагадаємо, обмеження в транспортному сполученні між Іспанією і Великобританією спочатку були введені в грудні 2020 року, відразу після того, як на території Сполученого Королівства був виявлений новий штам COVID-19. З цієї причини відразу кілька матчів англійських команд у весняній стадії єврокубків проходили на нейтральних полях. Зокрема РБ Лейпциг та Ліверпуль обидва рази грали на Ференц Пушкаш Арені в Угорщині.

Оскільки дія обмежень завершиться 30 березня, то команди матимуть можливість не шукати додаткове місце проведення гри. Перший поєдинок між Реалом та Ліверпулем в рамках 1/4 фіналу запланований на 6 квітня у Іспанії, а матч-відповідь відбудеться 14 квітня. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє або з Порту, або Челсі.

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