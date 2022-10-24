Реал на своем официальном сайте сообщил, что Лука Модрич был исключен из заявки команды на игру 5-го тура ЛЧ против РБ Лейпциг.

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Интересно, что клуб не сообщает причину отсутствия хорватского хавбека, который до этого оказался в списке игроков, которые должны отправится в Германию на поединок. Добавим, что игру пропустят Карим Бензема и Феде Вальверде.

Заметим, что Реал возглавляет группу F с 10 очками в активе, а РБ Лейпциг второй – с 6 пунктами. В случае победы мадридцев у Шахтера есть возможность подняться на вторую строчку, но для этого нужно обыграть Селтик.

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