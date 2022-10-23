В этом матче команде не поможет Карим Бензема. Лучший игрок мира из-за травмы оказался вне заявки. Ранее 34-летний нападающий пропустил поединок Ла Лиги против Севильи (3:1).

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Не сыграет и Феде Вальверде, ставший одним из лидеров "сливочных". А вот Андрей Лунин, как и его конкурент Тибо Куртуа, отправится в Германию. Всего в списке Карло Анчелотти 23 футболиста, информирует официальный Twitter "сливочных".

Матч РБ Лейпциг – Реал Мадрид состоится 25 октября в 22:00 по Киеву. "Сливочные" уже вышли в плей-офф ЛЧ и могут помочь Шахтеру. Если команда Анчелотти не проиграет немцам, а Шахтер одолеет Селтик на выезде, то перед последним туром "горняки" выйдут на второе место группы F. Тогда в последнем туре украинскую команду устроит и ничья с РБ Лейпциг.

Если же Реал проиграет в Германии, а Шахтер потеряет очки, то займет максимум 3 место в группе.

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