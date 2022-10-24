Півзахисник Реала Лука Модріч також не допоможе мадридцям у поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів.

Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що Лука Модріч був виключений із заявки команди на гру 5-го туру ЛЧ проти РБ Лейпциг.

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Цікаво, що клуб не повідомляє причину відсутності хорватського хавбека, який до цього опинився у списку гравців, які вирушать до Німеччини на поєдинок. Додамо, що гру також пропустять Карім Бензема та Феде Вальверде.

Зауважимо, що Реал очолює групу F з 10 очками в активі, а РБ Лейпциг другий з 6 пунктами. У разі перемоги мадридців Шахтар має можливість піднятись на другу сходинку, але для цього треба обіграти Селтік.

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