Женская команда Барсы разнесла Бенфику в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов в этой новости.

Барселона выиграла предыдущую женскую Лигу чемпионов, а новый групповой этап начала с разгрома Бенфики. Каталонки отгрузили сопернику пять голов.

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Дублями отличились две обладательницы "Золотых мячей": сначала два забила Алексия Путельяс, затем ее достижение повторила Айтана Бонмати.

Красивую точку во встрече поставила Ошоала – нигерийка отличилась бисиклетой. Что интересно, четыре ассиста отдала норвежка Грэм Хансен.