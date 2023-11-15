Барселона начала женскую ЛЧ с разгрома одноклубниц Трубина – дубли обладательниц "Золотых мячей", бисиклета нигерийки
12:47 - Читати українською
Женская команда Барсы разнесла Бенфику в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов в этой новости.
Барселона выиграла предыдущую женскую Лигу чемпионов, а новый групповой этап начала с разгрома Бенфики. Каталонки отгрузили сопернику пять голов.
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Дублями отличились две обладательницы "Золотых мячей": сначала два забила Алексия Путельяс, затем ее достижение повторила Айтана Бонмати.
Красивую точку во встрече поставила Ошоала – нигерийка отличилась бисиклетой. Что интересно, четыре ассиста отдала норвежка Грэм Хансен.
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