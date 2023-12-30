В понедельник, 1 января, французский феномен сможет официально начать переговоры с любым клубом, поскольку его действующее соглашение с парижанами истекает через полгода. Реал намерен в первые дни 2024 года связаться с Килианом Мбаппе и предложить ему контракт, чтобы не тянуть дело до лета.

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Как сообщает Marca, предложение мадридцев для 25-летнего француза будет таким же, как в 2022-м: зарплата - 26 млн евро в год после уплаты налогов и 130 млн подписного бонуса. Отмечается, что если на этот раз окружение Килиана Мбаппе будет затягивать переговоры и не даст быстрый ответ в установленный срок, Реал окончательно откажется от его кандидатуры и больше не будет пытаться его подписать.

Напомним, Килиан Мбаппе отказался от предложений продлить соглашение с ПСЖ. Француз планирует по завершению контракта покинуть Францию.

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