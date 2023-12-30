У понеділок, 1 січня, французький феномен зможе офіційно розпочати перемовини з будь-яким клубом, оскільки його чинна угода з парижанами закінчується через пів року. Реал має намір в перші дні 2024 року зв'язатися з Кіліаном Мбаппе й запропонувати йому контракт, щоб не тягнути справу до літа.

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Як повідомляє Marca, пропозиція мадридців для 25-річного француза буде такою ж, як у 2022-му: зарплата – 26 млн євро на рік після сплати податків і 130 млн підписного бонусу. Зазначається, що якщо цього разу оточення Кіліана Мбаппе буде затягувати перемовини й не дасть швидку відповідь у встановлений термін, Реал остаточно відмовиться від його кандидатури й більше не намагатиметься його підписати.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе відмовився від пропозицій продовжити угоду з ПСЖ. Француз планує по завершенню контракту покинути Францію.

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