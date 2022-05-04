Реал принимает Манчестер Сити в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Первая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Пепа Гвардиолы. Следовательно, Мадриду было жизненно важно забивать. Но за 70 минут им этого не удалось сделать.

Зато отличился Сити после выхода Александра Зинченко. Наш защитник начал голевую атаку, которую Марез завершил мощным ударом в ближний угол ворот Куртуа. Мадридцы не сдались и в своем коронном стиле оформили камбэк благодаря дублю Родриго. Матч перешел в овертайм, где Бензема реализовал пенальти.

Видео гола Мареза:

Видео первого гола Родриго:

Видео второго гола Родриго: