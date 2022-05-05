Напомним, Реал чудом перевел в экстра-тайм ответный матч 1/2 финала ЛЧ против Манчестер Сити. Родриго забил на 90-й и 90+1-й минутах, а в дополнительное время Карим Бензема поставил точку. В финале соперником подопечных Анчелотти станет Ливерпуль.

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"Реал не имеет права быть в финале ЛЧ. Они были хуже Ман Сити в обоих поединках. Сити полностью контролировал игру, но стадион стал 12-м игроком Реала. После матча в Англии я думал, что мадридцы выйдут в финал, но дома они сыграли очень плохо. Только против Челси они действительно выглядели хорошо. Иногда я не могу понять футбол до конца.

Всегда говорят, что в Лиге чемпионов опыт играет немаловажную роль, но игроки Реала показали сердце, желание. Они уже были в таких ситуациях и раньше. То, что они многократно выигрывали Лигу чемпионов, означает, что они никогда не боятся. Это было безумие", – цитирует Шмейхеля AS со ссылкой на CBS Sport.

Заметим, что датчанин успел поиграть и за Ман Сити в сезоне 2002/03 (31 матч), после чего завершил карьеру.

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