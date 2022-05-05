Нагадаємо, Реал дивом перевів у екстра-тайм матч-відповідь 1/2 фіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті. Родріго забив на 90-й і 90+1-й хвилинах, а в додатковий час Карім Бензема поставив крапку. У фіналі суперником підопічних Анчелотті стане Ліверпуль.

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"Реал не має права бути у фіналі ЛЧ. Вони були гіршими за Ман Сіті в обох поєдинках. Сіті повністю контролював гру, але стадіон став 12-м гравцем Реала. Після матчу в Англії я думав, що мадридці вийдуть у фінал, але вдома вони зіграли дуже погано. Лише проти Челсі вони дійсно виглядали добре. Інколи я не можу зрозуміти футбол до кінця.

Завжди кажуть, що у Лізі чемпіонів досвід відіграє важливу роль, але гравці Реала показали серце, бажання. Вони вже були в таких ситуаціях і раніше. Те, що вони багато разів вигравали Лігу чемпіонів, означає, що вони ніколи не бояться. Це було божевілля", – цитує Шмейхеля AS з посиланням на CBS Sport.

Зауважимо, що данець встиг пограти і за Ман Сіті у сезоні 2002/03 (31 матч), після чого завершив кар'єру.

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