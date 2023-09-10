Реал уже приступил к планированию следующего трансферного окна. Мадридцы обратили внимание на игрока Манчестер Сити.

Руководство "сливочных" думает о будущем и уже составляет список следующих трансферных целей. Приход Килиана Мбаппе остается под вопросом, поэтому Реал подготовил другой вариант.

Реал нацелился на звезду Баварии

Как информирует Fichajes, мадридцы попытаются привлечь в свою команду Хулиана Альвареса. Руководство Реала видит в 23-летнем форварде Манчестер Сити большой потенциал. "Горожане" нацелены на нападающего Брайтона Эвана Фергюсона. Его может поспособствовать уходу Альвареса, чем и надеется воспользоваться Реал.

Напомним, что аргентинец присоединился к Манчестер Сити в 2022 году. Хулиан Альварес сыграл за английский клуб 55 матчей, в которых забил 19 голов и оформил шесть ассистов. Действующее соглашение нападающего с горожанами рассчитано до 2028 года.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было