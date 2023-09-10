Керівництво "вершкових" думає про майбутнє і вже складає список наступних трансферних цілей. Прихід Кіліана Мбаппе залишається під питанням, тому Реал підготував інший варіант.

Реал націлився на зірку Баварії

Як інформує Fichajes, мадридці спробують залучити до своєї команди Хуліана Альвареса. Керівництво Реала бачить у 23-річному форварді Манчестер Сіті великий потенціал. "Містяни" націлені на нападника Брайтона Евана Фергюсона. Прихід гравця "чайок" може посприяти відходу Альвареса, чим сподівається скористатися Реал.

Нагадаємо, що аргентинець приєднався до Манчестер Сіті у 2022 році. Хуліан Альварес зіграв за англійський клуб 55 матчів, в яких забив 19 голів та оформив шість асистів. Чинна угода нападника з "містянами" розрахована до 2028 року.

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