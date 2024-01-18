Реал начал работать над трансфером Холанда – мадридцы привлекли Беллингема к переговорам с лидером Манчестер Сити
Руководство Реала стремится подписать нападающего Эрлинга Холанда из Манчестер Сити.
Как сообщает Cadena SER, мадридцы общаются с окружением нападающего. При этом диалог с Манчестер Сити ведется через третьих лиц – посредников.
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Отмечается, что в ситуации с норвежцем Реал действует, так же как в случае с Джудом Беллингемом, который перешел к "сливочным" из дортмундской Боруссии летом 2023 года.
Кроме того, Беллингем поддерживает связь с Холандом, они часто общаются. По данным издания, Джуд рассказывает о Мадриде, команде и не говорит ничего "плохого" о Реале.
Руководство мадридцев надеется, что сможет договориться с Манчестер Сити о фиксированной сумме, которая не будет зависеть, например, от курса фунта.
Напомним, действующее соглашение Эрлинга Холанда с английским клубом действует до 2027 года.
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