Реал розпочав працювати над трансфером Холанда – мадридці залучили Беллінгема до перемовин з лідером Манчестер Сіті
Керівництво Реала прагне підписати нападника Ерлінга Холанда з Манчестер Сіті.
Як повідомляє Cadena SER, мадридці спілкуються з оточенням нападника. При цьому діалог із Манчестер Сіті ведеться через третіх осіб – посередників.
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Зазначається, що в ситуації з норвежцем Реал діє, так само як у випадку з Джудом Беллінгемом, який перейшов до "вершкових" із дортмундської Борусії влітку 2023 року.
Крім того, Беллінгем підтримує зв'язок із Холандом, вони часто спілкуються. За даними видання, Джуд розповідає про Мадрид, команду і не говорить нічого "поганого" про Реал.
Керівництво мадридців сподівається, що зможе домовитися з Манчестер Сіті про фіксовану суму, яка не залежатиме, наприклад, від курсу фунта.
Нагадаємо, чинна угода Ерлінга Холанда з англійським клубом діє до 2027 року.
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