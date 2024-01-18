Як повідомляє Cadena SER, мадридці спілкуються з оточенням нападника. При цьому діалог із Манчестер Сіті ведеться через третіх осіб – посередників.

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Зазначається, що в ситуації з норвежцем Реал діє, так само як у випадку з Джудом Беллінгемом, який перейшов до "вершкових" із дортмундської Борусії влітку 2023 року.

Крім того, Беллінгем підтримує зв'язок із Холандом, вони часто спілкуються. За даними видання, Джуд розповідає про Мадрид, команду і не говорить нічого "поганого" про Реал.

Керівництво мадридців сподівається, що зможе домовитися з Манчестер Сіті про фіксовану суму, яка не залежатиме, наприклад, від курсу фунта.

Нагадаємо, чинна угода Ерлінга Холанда з англійським клубом діє до 2027 року.

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