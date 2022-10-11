Шахтер здорово начал выступления в юношеской ЛЧ, одержав победы над РБ Лейпцигом и Селтиком. Качество футбола "горняков" при этом выглядело очень приличным, поэтому в противостоянии с Реалом ожидали интересный поединок – впрочем, встреча в Мадриде завершилась выносом дончан (1:6). Конечно же, после такого подопечные Оскара Ратулутры желали реванша, да и вторую позицию в группе надо было сохранять. Селтик подошел на расстояние трех очков.

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На этот раз Шахтеру удалось избежать разгрома в первом тайме, однако по всем остальным аспектам картина не изменилась. Реал доминировал, организовав 44 позиционных атаки до перерыва и ведя по ударам со счетом 11:3. Явных моментов не возникало до 20-й минуты, когда Фортуни со стандарта попал в штангу. Еще через две минуты счет был открыт в результате подачи с левого фланга и удачного отскока на ногу Пересу Паласиосу – тот метров с 13-ти выстрелил в правый нижний угол. 1:0.

Кроме этого, дважды на ударную позицию в штрафной вырывался Ерай Перес, однако его удары потянул Твардовский. Еще несколько выстрелов заблокировали. В актив Шахтера можно занести врывание Ющенко на правый край штрафной – Александр пробил в ближний угол, но Пинейро парировал. Это произошло еще в начале встречи, а чего-то более острого команда Оскара Ратулутры в первом тайме не создала.

Второй тайм начался без замен как в кадровом плане, так и в игровом. Подопечные Альваро Арбелоа продолжили доминировать, что вылилось во второй гол всего через 10 минут после старта. Гонсало Гарсия выполнил проникающий пас с левого фланга на край штрафной, Ерай Перес покатил на дальнюю штангу, а Давид Хименес замкнул. 0:2.

Забив во второй раз, Реал несколько успокоился, хотя высокий прессинг мадридцы не выключали. Большинство розыгрышей дончан происходили на собственной трети поля, однако на 64-й минуте "горняки" могли возродить интригу – это Распутько вырезал классную передачу на левый угол штрафной под удар Пушкареву. К сожалению, Олег запустил мяч над перекладиной.

К сожалению, этот момент стал последним для Шахтера U-19. Серия замен не помогла дончанам переломить ход встречи, а вот перестановки Альваро Арбелоа сработали в эндшпиле. На 84-й минуте коуч "бланкос" выпустил Хулена Герреро, а на 86-й он ворвался в штрафную, обыгрался со свежим Хуаном Гарсией и пробил мимо Твардовского – 0:3.

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Реал Мадрид U-19 набрал 10 очков и оторвался от Шахтера U-19 на 4 зачетных балла. "Горняки" пока что держатся на второй позиции, однако Селтик сегодня может их догнать .

Шахтер – Реал Мадрид: анонс матча Лиги чемпионов