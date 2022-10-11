Шахтар здорово розпочав виступи в юнацькій ЛЧ, здобувши перемоги над РБ Лейпцигом та Селтіком. Якість футболу "гірників" при цьому виглядала дуже пристойною, тож у протистоянні з Реалом очікували на цікавий поєдинок – втім, зустріч у Мадриді завершилась виносом донеччан (1:6). Звісно ж, після такого підопічні Оскара Ратулутри бажали реваншу, та і другу позицію в групі треба було зберігати. Селтік підійшов на відстань трьох очок.

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Цього разу Шахтарю вдалося уникнути розгрому в першому таймі, однак за всіма іншими аспектами картина не змінилась. Реал домінував, організувавши 44 позиційних атаки до перерви й ведучи за ударами з рахунком 11:3. Явних моментів не виникало до 20-ї хвилини, коли Фортуні зі стандарту влучив у стійку. Ще за дві хвилини рахунок було відкрито внаслідок подачі з лівого флангу та вдалого відскоку на ногу Пересу Паласіосу – той метрів з 13-ти вистрілив у правий нижній кут. 1:0.

Крім цього, двічі на ударну позицію в штрафному виривався Єрай Перес, однак його удари потягнув Твардовський. Ще кілька пострілів заблокували. В актив Шахтаря можна занести вривання Ющенка на правий край штрафного – Олександр пробив у ближній кут, але Пінейро парирував. Це сталося ще на початку зустрічі, а чогось гострішого команда Оскара Ратулутри в першому таймі не створила.

Другий тайм розпочався без замін як у кадровому плані, так і в ігровому. Підопічні Альваро Арбелоа продовжили домінувати, що вилилось у другий гол всього через 10 хвилин після старту. Гонсало Гарсія виконав проникний пас з лівого флангу на край штрафного, Єрай Перес покотив на дальню стійку, а Давід Хіменес замкнув. 0:2.

Забивши вдруге, Реал дещо заспокоївся, хоча високий пресинг мадридці не вимикали. Більшість розіграшів донеччан відбувались на власній третині поля, однак на 64-й хвилині "гірники" могли відродити інтригу – це Роспутько вирізав класну передачу на лівий кут карного майданчика під удар Пушкарьову. На жаль, Олег запустив м'яч над поперечкою.

На жаль, цей момент став останнім для Шахтаря U-19. Серія замін не допомогла донеччанам переломити хід зустрічі, а от перестановки Альваро Арбелоа спрацювали в ендшпілі. На 84-й хвилині коуч "бланкос" випустив Хулена Герреро, а на 86-й він увірвався в штрафний, обігрався зі свіжим Хуаном Гарсією й пробив повз Твардовського – 0:3.

Саме з цим рахуном матч і добіг кінця. Реал Мадрид U-19 набрав 10 очок і відірвався від Шахтаря U-19 на 4 залікових бали. "Гірники" поки що тримаються на другій позиції, однак Селтік сьогодні може наздогнати донеччан.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів