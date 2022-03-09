Противостояние между ПСЖ и Реалом однозначно является центральным в 1/8 финале Лиги чемпионов. В первом матче болельщики ожидали очень яркую встречу, ведь в обеих командах неплохо продуманная структура игры держится на гении суперзвезд – впрочем, парижская встреча несколько шокировала. Ярко смотрелся только один коллектив.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид

Большинство экспертов думали, что Реал на "Парк де Пренс" будет иметь небольшое преимущество благодаря лучшему сбалансированному командному взаимодействию и неуправляемости лидеров ПСЖ, однако мадридцев просто вынесли в одни ворота. "Сливочные" с первых минут сели в низкий блок в надежде на скорые переходы в контратаки, но Париж задушил их еще в зародыше благодаря тактике rest defence – особой системе агрессивной обороны, основанной на контроле пространства между линией атаки и защиты. Ее суть заключалась в правильно просчитанных расстояниях между футболистами и максимально высоком давлении на Реал. В частности, фулбеки работали на одной линии с нападающими.

Были и другие тактические изюминки. Почеттино перевел Месси ближе к центру и сделал его глубинным плеймейкером, Данилу опускался для страхования задней линии, а Мбаппе и Ди Мария рвали полуфланги вместе с центрхавами. По ходу матча Маурисио прибавлял мелкие изменения, а ПСЖ только увеличивал обороты – Карло Анчелотти вообще ничего не сделал. Как следствие, Мадрид не провел ни одного удара после контратаки и обновил антирекорды по владению, касаниям по мячу в штрафной и т.д. Больше всего ужасала статистика ударов – 3 за 90 минут.

Реалу очень повезло, что Месси не забил пенальти, а Мбаппе забил на последних секундах благодаря проявлению индивидуального гения. Домой испанцы приехали с минимальным поражением, хотя все должно было завершиться разромом. Карло Анчелотти заявил, что подобного не повторится – на Сантьяго Бернабеу он пообещал сыграть более агрессивно, а причиной поражения коуч назвал проблемы с доставкой мяча вперед. Создалось впечатление, что итальянец правильно оценил проблему (накрытые передачи в контратаки).

В любом случае, Карло нужно действовать более агрессивно, ведь Флорентино Пересу не понравился футбол Реала в первом матче. В европейских СМИ пишут, что трусливая игра мадридцев на фоне яркого ПСЖ разозлила Фло настолько, что тот собирается подписать Почеттино. Кроме того, Мбаппе якобы призадумался о переходе в Мадрид. В любом случае, для прохода в четвертьфинал "сливочным" нужно внести серьезные изменения в свой футбол, ведь в Париже они просто опозорились.

Готов ли к этому Реал? Трудно сказать. Во-первых, сегодня придется обойтись без Каземиро – ключевого исполнителя в опорной зоне (да и мегаполезный Менди не сыграет). Во-вторых, результаты "королевского клуба" после поражения от ПСЖ не позволяют однозначно заявить о прогрессе в игре. Да, мадридцы разгромили Алавес (3:0) и максимально уверенно разнесли крепкий Сосьедад (4:1, баски сумели провести только 1 удар, с пенальти), однако с кризисным Вальекано все было гораздо труднее (1:0 при очень равной игре с кучей моментов соперника). Очевидно, что Мадрид продолжает компенсировать определенные тактические проблемы высоким классом исполнителей.

ПСЖ провел фантастический поединок против трусливой версии Реала, но делать прогнозы на ответный матч очень трудно. Парижане крайне нестабильны – они чередуют выдающиеся перформансы с тотальными провалами, а прекрасная тактика Почеттино отчасти рушится из-за недисциплинированности суперзвезд. Французы очень нестабильны. В частности, после выноса от Реала они потерпели поражение от Ниццы и Нанта, причем последний провел в ворота Наваса целых три гола.

В этом и состоит ценность противостояния. Команды очень похожи и кардинально разные одновременно. Обе имеют кучу преимуществ и минусов. Обе критично зависят от настроения звезд – и обе могут выдать суперматч после грандиозного фиаско. Словом, сегодня стоит ожидать интересный поединок.

Кадровая ситуация

Как уже говорилось, Реалу не помогут дисквалифицированные Менди и Каземиро. Потери критически бьют по качеству игры "сливочных", однако в кадровом плане они не так страшны – Марсело и Начо готовы прикрыть левый фланг, а комбинаций в опорной зоне у мадридцев множество. Других проблем с составом у "бланкоса" нет.

ПСЖ точно не посодействуют травмированные Кюрзава, Эррера и Рамос. Кроме того, существуют вопросы по готовности Паредеса. Однако все в порядке с Мбаппе – Килиан получил небольшое повреждение на тренировке, но уже восстановился и вернулся в общую группу.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – ПСЖ

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо – Кроос, Вальверде, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш – Гуйе, Данилу, Верратти – Мбаппе, Месси, Ди Мария

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят явного фаворита в ответном матче. Его действительно сложно определить – Реал в родных стенах будет работать агрессивно, но ПСЖ способен разорвать на контратаках. С другой стороны, коллективы крайне не стабильны.

Учитывая мощность атаки мадридцев и парижан, можно поставить на "оба забьющих", но дать прогноз на конкретный результат затруднительно. Тем не менее, рискнем поставить на проход ПСЖ в четвертьфинал – слишком мощно выглядели французы дома и слишком беспомощным был Мадрид.

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