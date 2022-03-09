Протистояння між ПСЖ та Реалом однозначно є центральним у цьогорічному 1/8 фіналі Ліги чемпіонів. У першому матчі вболівальники очікували на дуже яскраву зустріч, адже в обох командах непогано продумана структура гри тримається на генії суперзірок – втім, паризька зустріч дещо шокувала. Яскраво виглядав тільки один колектив.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид

Більшість експертів гадала, що Реал на "Парк де Пренс" матиме невеличку перевагу завдяки краще збалансованій командній взаємодії та некерованості лідерів ПСЖ, однак мадридців просто винесли в одні ворота. "Вершкові" з перших хвилин сіли в низький блок у надії на швидкі переходи в контратаки, але Париж задушив їх ще у зародку завдяки тактиці rest defence – особливій системі агресивної оборони, заснованій на контролі простору між лінією атаки та захисту. Її суть полягала в правильно прорахованих відстанях між футболістами й максимально високому тиску на Реал. Зокрема, фулбеки працювали на одній лінії з нападниками.

Були й інші тактичні родзинки. Почеттіно перевів Мессі ближче до центру й зробив його глибинним плеймейкером, Данілу опускався для страхування задньої лінії, а Мбаппе та Ді Марія рвали напівфланги разом з центрхавами. По ходу матчу Маурісіо додавав дрібні зміни, а ПСЖ лишень збільшував оберти – Карло Анчелотті ж взагалі нічого не зробив. Як наслідок, Мадрид не провів жодного удару після контратаки й оновив антирекорди за володінням, дотиками до м'яча у штрафному, тощо. Найбільше жахала статистика ударів – 3 за понад 90 хвилин.

Реалу дуже пощастило, що Мессі не забив пенальті, а Мбаппе забив аж на останніх секундах завдяки прояву індивідуального генія. Додому іспанці приїхали з мінімальною поразкою, хоча все мало завершитись розромом. Карло Анчелотті заявив, що подібного не повториться – на Сантьяго Бернабеу він пообіцяв зіграти агресивніше, а причиною поразки коуч назвав проблеми з доставкою м'яча уперед. Склалося враження, що італієць правильно оцінив проблему (накриті передачі в контратаки).

У будь-якому разі, Карло потрібно діяти агресивніше, адже Флорентіно Пересу не сподобався футбол Реала в першому матчі. У європейських ЗМІ пишуть, що боягузлива гра мадридців на тлі яскравого ПСЖ роздратувала Фло настільки, що той збирається підписати Почеттіно. Крім того, Мбаппе ніби-то призадумався щодо переходу в Мадрид. В будь-якому випадку, для проходу в чвертьфінал "вершковим" потрібно внести серйозні зміни в свій футбол, адже у Парижі вони просто зганьбилися.

Чи готовий до цього Реал? Важко сказати. По-перше, сьогодні доведеться обійтись без Каземіро – ключового виконавця в опорній зоні (та і мегакорисний Менді не зіграє). По-друге, результати "королівського клубу" після поразки від ПСЖ не дають змоги однозначно заявити про прогрес у грі. Так, мадридці розгромили Алавес (3:0) і максимально впевнено рознесли міцний Сосьєдад (4:1, баски зуміли провести тільки 1 удар, з пенальті), однак з кризовим Вальєкано все було набагато важче (1:0 при дуже рівній грі з купою моментів суперника). Очевидно лише, що Мадрид продовжує компенсувати певні тактичні проблеми високим класом виконавців.

ПСЖ провів фантастичний поєдинок проти боягузливої версії Реала, але робити прогнози на матч-відповідь дуже важко. Парижани вкрай нестабільні – вони чергують видатні перформанси з тотальними провалами, а прекрасна тактика Почеттіно почасти руйнується через недисциплінованість суперзірок. Французи надзвичайно нестабільні. Зокрема, після виносу від Реала вони зазнали поразок від Ніцци й Нанта, причому останній провів у ворота Наваса аж три голи.

В цьому і полягає цінність протистояння. Команди дуже схожі й кардинально різні одночасно. Обидві мають купу переваг і мінусів. Обидві критично залежать від настрою зірок – і обидві можуть видати суперматч після грандіозного фіаско. Словом, сьогодні варто очікувати на цікавий поєдинок.

Кадрова ситуація

Як вже говорилося, Реалу не допоможуть дискваліфіковані Менді та Каземіро. Втрати критично б'ють по якості гри "вершкових", однак у кадровому плані вони не такі страшні – Марсело й Начо готові прикрити лівий фланг, а комбінацій в опорній зоні у мадридців безліч. Інших проблем зі складом у "бланкос" немає.

ПСЖ точно не допоможуть травмовані Кюрзава, Еррера та Рамос. Крім того, існують питання щодо готовності Паредеса. Натомість, все в порядку з Мбаппе – Кіліан отримав невеличке пошкодження на тренуванні, але вже відновився й повернувся у загальну групу.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – ПСЖ

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Начо – Кроос, Вальверде, Модріч – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Нуну Мендеш – Гуйє, Данілу, Верратті – Мбаппе, Мессі, Ді Марія

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать явного фаворита у матчі-відповіді. Його дійсно важко визначити – Реал у рідних стінах буде працювати агресивно, але ПСЖ здатний розірвати на контратаках. З іншого боку, колективи вкрай нестабільні.

Враховуючи потужність атаки мадридців і парижан, можна поставити на "обидва заб'ють", але дати прогноз на конкретний результат важко. Тим не менш, ризикнемо поставити на прохід ПСЖ у чвертьфінал – занадто вже потужно виглядали французи вдома і занадто безпорадним був Мадрид.

Манчестер Сіті – Спортінг: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів