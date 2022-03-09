Нынешняя 1/8 финала Лиги чемпионов богата на симпатичных "пассажиров". Лилль, Зальцбург, Бенфика, Аякс... Да и половина грандов в своей нынешней форме не заслуживает играть в четвертьфиналах. Спортинг в списке кандидатов на скорый вылет был чуть ли не первым, ведь команда Рубена Аморима заскочила в плей-офф только благодаря слабой группе и фиаско дортмундской Борусии. Кстати, в группе португальцев разгромил идейно близкий к Манчестер Сити амстердамский Аякс.

У Спортинга не все хорошо и в чемпионате ("львы" отстают от второго места на 6 очков), так что шансы на успех в домашней встрече против Сити были чисто теоретическими. Чуда не произошло – еще до перерыва англичане отгрузили в ворота португальцев 4 гола, а финальный свисток зафиксировал разгром со счетом 5:0. Тактические аналитики отметили хорошую подготовку лиссабонцев, однако уровень команд был просто несопоставим.

Наиболее интересной особенностью в футболе "горожан" в первом матче стал отказ от фальшивых фулбеков. Именно из-за этой идеи Пеп оставил в запасе Зинченко, перетащив Канселу влево и неожиданно выпустив Стоунза на правом фланге обороны. Оба справились блестяще, но сегодня Александру точно должны дать шанс сыграть против Спортинга. Гвардиола слишком ценит украинца – коуч даже признал, что решение оставить его в запасе в Лиссабоне далось очень нелегко. Впрочем, наличие в составе всего трех защитников при отсутствии Канселу сыграло в этом вопросе более важную роль.

Пеп, несмотря на разгром Спортинга, остался не очень доволен своей командой. Ему не нравились мелкие потери мяча и форма некоторых исполнителей. Теперь же Сити столкнулся с кадровым кризисом – и в этом заключается шанс для лиссабонцев. Конечно, о четвертьфинале уже можно даже не мечтать, но хлопнуть дверью "львы" точно хотели бы. Правда, на прошлой неделе они даже Маритиму не смогли переиграть, а в первом полуфинале Кубка их победил Порту – "горожане" же, в свою очередь, разнесли Манчестер Юнайтед (4:1). Вот такое расписание.

Кадровая ситуация

По словам Гвардиолы, к поединку против Спортинга готовятся только 14 футболистов. Среди потерь "горожан" – Аке, Диаш и Уокер, причем последний не сыграет и в первом четвертьфинале из-за дисквалификации. Кроме того, следует не забывать об отсутствии Менди. Канселу заболел, а также участие Де Брюйне остается под вопросом. Учитывая результат выездного матча, появление Кевина в старте кажется маловероятным.

Спортингу не сможет помочь дисквалифицированный Нуньеш. Кроме того, под большим сомнением выход Поте, Палиньи и Брагансы.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Спортинг

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Фернандинью, Стоунз, Зинченко – Бернарду Силва, Фоден, Гюндоган – Стерлинг, Жезус, Грилиш

Спортинг: Адан – Инасио, Коатес, Феддаль – Порро, Эссугу, Угарте, Винагре – Сарабия, Паулиньо, Сантуш

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Даже против ослабленного состава Манчестер Сити у Спортинга мало шансов, хотя Пеп Гвардиола хвалил "львов" (как и всех своих соперников). Один гол в ворота Эдерсона гости провести могут, да и какие-нибудь проблемы они создадут, но даже при таких условиях "горожане" должны победить.

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