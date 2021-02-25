29-летний бразилец получил предупреждение в первом тайме поединка с Аталантой за фол против Дувана Сапаты. Эта желтая карточка стала для Каземиро третьей в текущей ЛЧ – соответственно, на ответный матч хавбек дисквалифицирован.

Аталанта – Реал Мадрид – 0:1 – видео гола и обзор матча

Реал хочет попробовать отменить отстранение и подать протест на желтую, которую показал Тобиас Штилер. Представители мадридского клуба просмотрели повторы, которые свидетельствуют об отсутствии фола, информирует Marca.

В то же время в Реале понимают, что УЕФА крайне редко отменяет изначальные решения арбитра. Интересно, что претензии к судейству есть и у Аталанты – бергамаски играли в меньшинстве с 18-й минуты после удаления Ремо Фройлера, который получил прямую красную за фол против Менди.

Ответный матч в Мадриде состоится 16 марта.

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