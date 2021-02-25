Напомним, Реал вырвал победу в Бергамо благодаря голу Ферлана Менди под занавес поединка. Большую часть матча Аталанта играла в меньшинстве после спорного удаления Ремо Фройлера, который получил прямую красную карточку уже на 18-й минуте.

Аталанта – Реал Мадрид – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были изменены. Теперь у нас есть соблазн прекратить любые контакты в футболе, и это самоубийство для спорта. Меня недавно удалили за то, что я что-то сказал в Серии А, а если я скажу что-то сейчас, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в футбол и не видят разницы между контактом и фолом. Если они этого не различают, то им стоит пойти и устроиться на другую работу.

Сейчас арбитры имеют все необходимое для работы, даже возможность смотреть повторы, и все равно ошибаются. Мы так долго ждали этого матча, а он оказался разрушенным. Конечно, я не жалуюсь на результат, ведь Аталанта могла проиграть в любом случае, но мы, по крайней мере, могли сыграть в свою игру. Замена Иличича, который вышел только во втором тайме? Я хотел укрепить защиту, но, к сожалению, почти сразу мы пропустили.

Но шансы еще есть. Мы поедем в Мадрид, чтобы продемонстрировать нашу лучшую игру. У Аталанты нет выбора – остается только побеждать", – цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Заметим, поединок обслуживал немец Тобиас Штилер. Ответный матч в Мадриде состоится 16 марта.

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