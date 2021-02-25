Мадридці планують оскаржити жовту картку Каземіро, який повинен пропустити матч-відповідь проти Аталанти через дискваліфікацію.

29-річний бразилець отримав попередження в першому таймі поєдинку з Аталантою за фол проти Дувана Сапати. Ця жовта картка стала для Каземіро третьою в поточній ЛЧ – відповідно, на матч-відповідь хавбек дискваліфікований.

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Реал хоче спробувати скасувати відсторонення та подати протест на жовту, яку показав Тобіас Штілер. Представники мадридського клубу переглянули повтори, які свідчать про відсутність фолу, інформує Marca.

Водночас у Реалі розуміють, що УЄФА вкрай рідко скасовує початкові рішення арбітра. Цікаво, що претензії до суддівства є і в Аталанти – бергамаски грали в меншості з 18-ї хвилини після вилучення Ремо Фройлера, який отримав пряму червону за фол проти Менді.

Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 16 березня.

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