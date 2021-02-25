Реал считался фаворитом встречи, но первый тайм не подарил болельщикам забитых мячей. Зрители увидели удаление Фройлера после фола на Мэнди и упущенные возможности Иско, Винисиуса и Варана.

Реал на выезде минимально победил Аталанту, играя в большинстве весь матч – Малиновский получил восемь минут

После перерыва Королевский клуб пытался сполна воспользоваться численным преимуществом. Аталанта все же не выдержала давления и пропустила на 86 минуте. Мэнди удался красивый обводящий удар из-за пределов штрафной, который оказался победным. Несколько секунд перед тем на поле появился Руслан Малиновский.

1:0 – подопечные Зидана празднуют минимальную победу над командой Гасперини.