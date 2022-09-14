Розе миттєво перевтілив Лейпциг

Лейпциг після ганьби з Шахтарем звільнив тренера. Замість Доменіко Тедеско прийшов Марко Розе. Це не просто зміна наставника – це зміна стилю. Тедеско погнали зокрема за футбол, який не відповідав концепції РБ. І відразу взяли вихованця цієї школи, щоб повернути динамічну гру з високим пресингом і блискавичними атаками. Розе оперативно вертикалізував Лейпциг.

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Марко знайшов місце в складі для старих знайомих по Зальцбургу (Собослай, Шлагер, Айдара) та додав інтенсивності. На вихідних "бики" розгромили Борусію, а сьогодні грали краще за Реал. Агресивний пресинг і хороша реакція в перехідних фазах створили Мадриду дуже багато проблем. Нкунку ще в першому таймі тричі виходив на ударну позицію та мав карати Реал.

Дивний план Анчелотті допоміг гостям

Реал також зібрався високо пресингувати. Карло Анчелотті чомусь вирішив позмагатися в інтенсивності та швидкості з майстрами такого режиму. Вийшло погано, звичайно. Якби не крута гра Куртуа, господарі не раз би виймали з воріт після моментів Нкунку. Партнери виводили Крістофера на удар різкими комбінаціями в дотик. Одна з таких завершилася падінням француза у штрафному – судді проігнорували епізод.

Лейпциг краще розпоряджався простором, користуючись високою лінією оборони Реала. Вернер вже традиційно магічно підігравав, але жахливо завершував атаки. РБ використовував асиметрію з підключенням Раума зліва. Коли пресинг Мадрида давав тріщину – Лейпциг за дві передачі доходив до володінь Куртуа. У Реала тим часом моментів було обмаль. Найкращі: подача на Рюдігера та дальній постріл Модріча.

Клас Реала та новий лідер Вальверде

З середини другого тайму ситуація змінилася. Німці вже не витримували таку інтенсивність, тому частіше опускалися в низький блок і дозволяли Реалу довго розігрувати м'яч. Однак мадридці в позиційних атаках слабкі – без руху Бензема козирів не так багато. Очевидно, що найкращі моменти Реал створив на контратаках. Ключовим у такому режимі став реактивний Вальверде, який перемістився з флангу в центр.

Перший контрвипад реалізувати не вдалося, другий також (запоров Родріго), а третій став результативним. Реал трішки затягнув атаку, але Лейпциг все одно не встиг всією командою повернутися. Розбитою структурою "биків" скористався Вальверде. Асенсіо ривком стягнув оборону в центр і залишив уругвайця одиноким на гектарі вільного простору. Феде розібрався чудово – лівою поклав у кут.

Реал здобув другу перемогу в Лізі чемпіонів і з 6 очками очолив групу Шахтаря. Як і з Селтіком, мадридці мали великі проблеми в першій половині зустрічі, але в другому таймі схилили шальки терезів на свою користь. У компенсований час Асенсіо поставив красиву крапку з передачі Крооса. Лейпциг з нулем очок на дні групи, але сьогодні саксонці виглядали на рівні ЛЧ, а не як з Шахтарем.

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