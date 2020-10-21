"Прежде всего, хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие. Волнение было, но не могу сказать, что руки тряслись, спокойно готовился, верил в свои силы.

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Советы от Пятова? Сказал мне, чтобы играл спокойно, ведь мне всего 19 лет, что все будет хорошо.

Пропущенные голы? Не могу сказать, что не было шансов сыграть лучше. Возможно, где-то занял не ту позицию, но нужно отдохнуть, а потом уже разбирать игру с тренерами. По факту, мы сами подарили сопернику их голы", – сказал Трубин в эфире ТК Футбол.

Напомним, Каштру позволил первом вратарю команды Андрею Пятову остаться на скамейке запасных, ведь голкипер лишь недавно переболел коронавирусом.

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